Индио, США, 19 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На фестивале Coachella полиция произвела 112 арестов. Об этом 19 апреля пишет TMZ.

Арест

Как отмечает СМИ, за два года с момента проведения прошлого фестиваля количество правонарушений увеличилось. В 2019 году на Coachella арестовали 99 человек. Основная масса задержаний была за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ.

ИА REGNUM напоминает, что Coachella проходил с 15 по 17 апреля 2022 года в штате Индио (США). В рамках мероприятия выступили Билли Айлиш, The Weeknd, Гарри Стайлс, Doja Cat, Maneskin, Finneas, Swedish House Mafia и другие артисты.