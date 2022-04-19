Белгород, 19 апреля 2022, 13:55 — REGNUM В Белгородской области в результате обстрела украинскими боевиками села Головчино повреждены две линии газопровода, а также две высоковольтные линии передачи. Об этом заявил заместитель губернатора области Константин Полежаев.
Он добавил, что что электричество в село Головчино подано, основные аварийно-восстановительные работы завершены.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела со стороны Украины в селе Головчино Белгородской области пострадали три человека.
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