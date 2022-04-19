Магас, 19 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Ингушетии предоставили из федерального бюджета дополнительно 3,219 млрд рублей на реализацию регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Бюджет региона на нацпроекты увеличился на эту сумму, составив в общей сложности 8,896 млн рублей. Об этом сообщил начальник регионального управления организации проектной деятельности Бекхан Мальсагов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам чиновника, Ингушетия принимает участие в реализации 40 региональных проектов. На них будет направлено из федерального бюджета 8,462 млн рублей. Из республиканского бюджета добавится еще 433 млн рублей.

Напомним, в Ингушетии в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» до конца 2021 года будут 12 школ и 17 детских садов.

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