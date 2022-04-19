Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Депутатов гордумы Екатеринбурга лишили градостроительных полномочий. Менять назначение земельных участков будет администрация. Соответствующий закон приняли на пленарном заседании Заксобрания Свердловской области.

На здании Законодательного собрания Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Инициативу в региональный парламент внес свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Над законопроектом работал председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики Валентин Лаппо. Утверждение документа не было единогласным. Против высказались девять человек. «За» проголосовали 36 депутатов.

Отметим, ранее в Екатеринбурге действовала трехступенчатая система принятия решений. Проекты об изменении правил землепользования и застройки сначала рассматривала комиссия городской администрации, затем — комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Только после этого проект выносили на пленарное заседание муниципальной думы. После принятия законопроекта от последних двух этапов отказались.