Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Депутатов гордумы Екатеринбурга лишили градостроительных полномочий. Менять назначение земельных участков будет администрация. Соответствующий закон приняли на пленарном заседании Заксобрания Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM На здании Законодательного собрания Свердловской области

Инициативу в региональный парламент внес свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Над законопроектом работал председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики Валентин Лаппо. Утверждение документа не было единогласным. Против высказались девять человек. «За» проголосовали 36 депутатов.

Отметим, ранее в Екатеринбурге действовала трехступенчатая система принятия решений. Проекты об изменении правил землепользования и застройки сначала рассматривала комиссия городской администрации, затем — комиссия гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Только после этого проект выносили на пленарное заседание муниципальной думы. После принятия законопроекта от последних двух этапов отказались.