Алжир, 19 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Глава правительства Ливии Абдель-Хамид Дабайба завершил официальный визит в Алжир во вторник, 19 апреля. Об этом сообщает Algerie Presse Service.

Government of the Russian Federation Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дабайба

По данным журналистов, в ходе визита Дабайба провёл серию переговоров с представителями правительства Алжира, в частности – со своим коллегой Айманом Бен Абдеррахманом и главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались предстоящие выборы президента Ливии, а также экономическое сотрудничество между двумя соседними странами.

«Мы обсудили важную роль Алжира в поддержке этих выборов и необходимость их скорейшего проведения. Таже мы говорили о поддержке и развитии экономического сотрудничества между двумя странами, особенно в области нефти и газа в свете текущих глобальных обстоятельств», — заявил Абдель-Хамид Дабайба.