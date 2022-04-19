Джакарта, , 13:52 — REGNUM Правительство Индонезии заявило о 837 подтвержденных случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 19 апреля в Индонезии выявили 6 041 269 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 2750 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 836 310 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 34 человека. Всего эпидемия унесла жизни 155 937 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что решение об изменении статуса пандемии по коронавирусу в Индонезии принимает президент.

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