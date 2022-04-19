Богота, 19 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В результате введения странами Запада антироссийских санкций пострадала в том числе и цветочная отрасль Колумбии, сообщает 19 апреля RT.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Цветы

Отмечается, что только в феврале 2022 года из Колумбии в Россию было экспортировано цветов на $12 млн, однако теперь эти продажи сократились более чем на 60%.

Также директор компании Serrezuela Flower, которая осуществляет поставки цветов еще с 1980-х годов, Рикардо Сампер рассказал, что на данный момент экспорт у компании резко упал и она ищет новые рынки сбыта в США, Китае и ряде страны ЕС.

При этом он уточнил, что в цветочном бизнесе работает много сотрудников, чей труд не может быть автоматизирован, однако из санкций против России они могут остаться без работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным анализа правительства Санкт-Петербурга, продовольственная корзина петербуржца, в которую входят только социально значимые продукты питания и товары первой необходимости, за 2022 год может подорожать на 20%.