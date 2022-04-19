Таринкот, Афганистан, 19 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган в результате взрыва мины по меньшей мере один ребёнок погиб и ещё один получил ранения. Об этом сообщает гаета «8 Собх».

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

Ага Вали Куреши, пресс-секретарь начальника полиции Урузгана, сообщил, что инцидент произошёл в местности Дик этой провинции.

По словам Куреши, мина осталась со времён боевых действий и взорвалась, когда двое детей играли с ней.

В последние месяцы в Афганистане участились взрывы мин и неразорвавшихся боеприпасов. По данным ООН, за последние семь месяцев более 700 детей погибли и получили ранения в результате таких взрывов.