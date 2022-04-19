Москва, 19 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в РФ, но и нигде в мире, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — сказал подчеркнул Сергей Кириенко.

«Еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала, — отметил Сергей Кириенко, — Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta* (* организация, работа которой запрещена в РФ) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно».

«В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

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