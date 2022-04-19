Кишинёв, 19 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду использует вооружённый конфликт на Украине, чтобы отвлечь население от социальных проблем. Об этом 19 апреля заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отреагировал на то, что Санду утвердила закон о запрете демонстрировать символы Z и V, георгиевскую ленту и другие знаки, которые можно истолковать как поддержку спецоперацию России по денацификации Украины. Глава республики также назвала эти символы «пропагандой агрессии».

«Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт», — написал Додон.

Бывший президент заявил, что в районах и сёлах граждане якобы уже хотят досрочных выборов главы государства и парламента. Он поинтересовался: где исполнение предвыборных обещаний Санду и правящей партии «Действие и солидарность».

Напомним, Санду 19 апреля подписала новый закон о наказании за использование символов Z и V, георгиевскую ленту. Физическим лицам грозит штраф в размере 9 тыс. леев (около 39 тыс. рублей), а юридическим — 18 тыс. леев.