Москва, , 13:49 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла так называемый «антисанкционный» законопроект о новых правилах строительства инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, инициатива была существенно доработана ко второму чтению, экологические и природоохранные требования будут соблюдаться, застройки заповедников не будет, Байкал и сельхозземли защищены, обещают в Госдуме.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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Так, предусматривается, что строительство, реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются с соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, земельного, лесного, водного и иного законодательства, направленного на сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, в том числе при выполнении мероприятий по охране окружающей среды, если их выполнение предусмотрено соответствующим законодательством.

Кроме того, с 3 млн до 10 млн рублей увеличивается предельный размер обязательств по заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания (сооружения) либо региональным оператором договору строительного подряда, работы по которому могут выполняться без обязательного членства в СРО в области строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В Жилищный кодекс РФ вносятся дополнения, позволяющие региональным операторам уплачивать в качестве аванса более чем 30% стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случаях и порядке, которые установлены правительством РФ.

Также расширяется перечень объектов инфраструктуры, на которые распространяется действие ФЗ № 254, за счет включения в этот перечень следующих объектов: магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также объекты магистральной инфраструктуры, строительство, реконструкция которых осуществляются в соответствии с утвержденным правительством РФ комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также некоторые объекты социальной и промышленной инфраструктуры, строительство которых осуществляется в целях создания, внедрения и развития импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, производства продукции, не имеющей российских аналогов, производства инновационных, энергоэффективных строительных материалов.

Кроме того, предусматриваются дополнительные полномочия правительства РФ по регулированию в 2022 году особенностей выдачи ряда документов и согласований, необходимых для осуществления градостроительной деятельности и строительства.

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