Омск, 19 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Аграрии Омской области в преддверии посевной поддержали российских военнослужащих. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в правительстве Омской области.

Оmskportal. ru Акция в поддержку российских военнослужащих в Омской области

Механизаторы одного из предприятий на площадке в селе Любино-Малороссы выставили технику в виде буквы Z. Таким образом они поддержали российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Патриотическую акцию провели совместно с отделом Гостехнадзора по Любинскому району.

«Мы понимаем необходимость проведения спецоперации и поддерживаем наших военнослужащих. Посвящаем флешмоб победе наших ребят!» — подчеркнул заместитель начальника отдела № 3 — главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Любинскому району Виктор Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье государственные и муниципальные учреждения культуры края присоединились к региональной акции «Zемля героеV».

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