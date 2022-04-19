Москва, , 14:14 — REGNUM Российский режиссёр Никита Михалков вновь высказался в адрес артистов, покинувших территорию России. Об этом пишет портал Film. ru 19 апреля.

Никита Михалков Фото пресс-службы фестиваля «Евразийский мост»

«Высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор. И сегодня время, когда нужно делать свой выбор», — рассказал Михалков. Также режиссёр заверил, что каждый человек в праве самостоятельно распоряжаться своей жизнью, однако истинная свобода, по его мнению, проявляется тогда, когда «не нужно делать выбор».

Ранее Никита Михалков раскритиковал Ивана Урганта. По словам режиссёра, телеведущий лишь на словах является патриотом, ведь поступает совершенно иначе.

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