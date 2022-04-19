София, 19 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о начале реализации программы по выделению 314 млн левов ($173 млн) на поддержку сельского хозяйства. Об этом 19 апреля сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, деньги будут распределены через Сельскохозяйственный фонд Болгарии.

«За каждый гектар своей земли аграрии получат по 5400 левов ($2980), — заявила начальник управления государственной политики при минсельхозе страны Дора Ненова. – Эта сумма покроет часть затрат фермеров на семена, удобрения, а также оплату счетов за электричество и покупку топлива».

Кроме того, по словам чиновницы, в ближайшее время соответствующая помощь на общую сумму в 140 млн левов ($77,2 млн) будет предоставлена владельцам малых и средних животноводческих ферм.

Напомним, из-за ограничений в связи с карантином, а также экономического кризиса в Болгарии о своем банкротстве сообщили представители тысячи предприятий и частных хозяйств аграрного сектора.