* Талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 19 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили жителям уезда Гармсир провинции Гильменд, что если они не сдадут ушр и закят имамам мечетей, они будут наказаны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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18 апреля в официальном письме талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от уезда Гармсир провинции Гильменд выплатить ушр и закят имамам мечетей.

«Те, кто не выплатит ушр и закят, будут привлечены к суду», — говорится в письме.

Житель уезда Гармсир сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили себя имамами мечетей и собирают с населения ушр и закят.

По его словам, раньше люди платили ушр имамам мечетей, но новый порядок выплаты имамам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является ещё одной несправедливостью по отношению к крестьянам.

Один из племенных старейшин также раскритиковал приказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что радикалы с каждым днём оказывают всё большее давление на людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в провинции Кундуз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили одного человека и ранили ещё шестерых во время сбора ушра и закята.