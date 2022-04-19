Москва, , 13:44 — REGNUM Размер авансовых платежей в Москве по стратегически значимым госконтрактам планируется увеличить до 100% от суммы заказа. Об этом 19 апреля в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Взамен госзаказчики будут требовать от контрагентов обеспечения исполнения контракта, например, независимые гарантии или казначейское сопровождение. Эти меры послужат страховкой от невыполнения подрядчиком своих обязательств, отметил глава города.

«Для чего это нужно? В условиях беспрецедентных экономических санкций почти все столкнулись с необходимостью искать альтернативных поставщиков, закупать комплектующие вперёд. При этом кредиты подорожали, а оборотные средства бизнесу необходимы как никогда. Госзаказ в этой ситуации — гарантированная мера поддержки, и существенный аванс поможет поставщикам пережить сложное время», — написал Собянин.

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