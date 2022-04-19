Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Рэпер 6ix9ine оправдался за то, что демонстрировал в своём последнем клипе большую сумму денег. Об этом 19 апреля пишет TMZ.

Рэпер 6ix9ine Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, по решению суда, рэпер должен выплатить $1 млн жертвам ограблений по уголовному делу 2018 года. Однако 6ix9ine до сих пор этого не сделал. При этом он демонстрирует роскошную жизнь и показывает на камеру пачки денег (порядка $2 млн). По словам музыканта, это фальшивые купюры, которые нужны ему для «развлечения» людей и создания шоу.

ИА REGNUM напоминает, что 6ix9ine проходил подозреваемым по делу о вооружённом ограблении, совершённом в 2018 году. Тогда артист договорился о сотрудничестве с властями, чтобы смягчить наказание.

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