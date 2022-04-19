Москва, 19 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Министерство обороны России до конца 2022 года запустит еще один спутник связи «Меридиан-М», заявил 19 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

Министр напомнил, что для поддержания орбитальной группировки связи в марте 2022 года был запущен второй модернизированный спутник связи «Меридиан-М», работа которого позволит обеспечить устойчивую связь в Арктике на площади более 3 млн. кв. км.

«Ещё один космический аппарат «Меридиан-М» будет запущен до конца года», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что в целях наращивания возможностей системы управления Вооруженными силами РФ в 2021 году завершено формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного Главного командования.