Анкара, , 13:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, сообщил 19 апреля глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

На брифинге 19 апреля глава МИД Турции рассказал об усилиях, которые предпринимает его страна по достижению прекращения огня на Украине. В частности, турецкий президент собирается поговорить со своими коллегами – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Господин президент Эрдоган планирует телефонные переговоры с лидерами, я также веду активные переговоры с моими коллегами», — сказал Чавушоглу.