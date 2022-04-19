Анкара, 19 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, сообщил 19 апреля глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

На брифинге 19 апреля глава МИД Турции рассказал об усилиях, которые предпринимает его страна по достижению прекращения огня на Украине. В частности, турецкий президент собирается поговорить со своими коллегами – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Господин президент Эрдоган планирует телефонные переговоры с лидерами, я также веду активные переговоры с моими коллегами», — сказал Чавушоглу.