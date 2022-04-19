Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM Кинокомпания Lionsgate, возможно, попытается перезагрузить популярную хоррор-франшизу «Ведьма из Блэр». Об этом 19 апреля сообщает портал Comicbook.

Опасный поход Цитата из к/ф «Ведьма из Блэр: Новая глава». реж Адам Вингард. 2016. США

Блогер Джефф Снайдер отметил, что, по имеющейся у него информации, проект находится на ранней стадии реализации, студия сейчас предлагает сценаристам предоставить свои рассказы, которые могут стать основой для будущей картины. «Хорошая интеллектуальная собственность никогда не умирает по-настоящему в эпоху потоковых сервисов», — отметил Снайдер.

Напомним, премьера последнего фильма серии »Ведьма из Блэр: Новая глава» (режиссёр Адам Вингард) состоялся 6 октября 2016 года. Поклонники франшизы приняли его достаточно прохладно, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes фильм получил лишь 37% от критиков и 31% от рядовых пользователей портала.

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