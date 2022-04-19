Москва, , 13:42 — REGNUM Доноры костного мозга получают право на бесплатный проезд к месту изъятия и обратно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом следует из законопроекта, принятого Госдумой во втором чтении.

Госдума

Лицо, изъявившее намерение стать донором костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, имеет право на медицинское обследование в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и ознакомление с его результатами. Нужно это для включения его в специальный реестр.

Донор костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток имеет право на бесплатный проезд к месту изъятия и обратно за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минздраву России.

Порядок финансового обеспечения указанных расходов устанавливается правительством РФ.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

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