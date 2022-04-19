Донецк, , 13:45 — REGNUM Российские солдаты, бойцы ДНР, те, кто согласился просто работать на своём месте на освобождённых территориях, — многие из них боятся, что вместо них за их действия могут пострадать их близкие. Они испытывают глубинный страх, и этот страх не уйдёт пока существуют нацбаты, пока существует СБУ, пока существует Украина, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Красноречивей лица нет ничего. Лица хочется показывать. Лица бойцов ДНР, лица российских солдат, лица учителей и врачей, возвращающихся на работу через считанные дни после конца боев, лица обычных людей, попавших в невообразимую ситуацию.

Перед тем, как фотографировать кого-то, я всегда спрашиваю, можно ли. С тех пор как я приехал в Донбасс, я почти всегда получаю отказ. Чаще всего нет времени и причин спрашивать, почему: не хочется давить на людей. Нет — значит нет. Но иногда люди объясняют сами. И это объяснение всегда одно и то же. И оно ужасает.

«У меня же родственники на Украине, если ВСУ или СБУ увидит фото или видео со мной, их могут забрать», — говорит мне учительница из Волновахи, женщина средних лет с тёплым и внимательным взглядом.

«У меня родственники на Украине, мало ли что с ними могут сделать, если меня увидят и их найдут», — говорит мне боец ДНР, суровый шахтёр с пудовыми кулаками, накануне бесстрашно штурмовавший позиции «Азова».

«У этих ребят родственники в Ростовской области, а где гарантия, что какой-нибудь агент СБУ до них не доберётся, если увидят и опознают», — говорит мне осипший от отдачи команд в бою русский офицер, на всякий случай даже не опуская закрывающую лицо маску-балаклаву.

Эти люди знают, что Украина — страна-террорист, где за восемь лет выпестовали целую культуру публичного раскрытия личных данных и криминального преследования неугодных и несогласных. Где стало нормой распространять на родных и близких произвольно назначаемую «ответственность» за инакомыслие.

Российские солдаты, бойцы ДНР, те, кто согласился просто работать на своём месте на освобождённых территориях, — многие из них боятся, что вместо них за их действия могут пострадать их близкие. Они испытывают глубинный страх, и этот страх не уйдёт пока существуют нацбаты, пока существует СБУ, пока существует Украина, — рассказал Третьяков.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: США собираются воевать до последнего украинца