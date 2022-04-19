Донецк, 19 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Российские солдаты, бойцы ДНР, те, кто согласился просто работать на своём месте на освобождённых территориях, — многие из них боятся, что вместо них за их действия могут пострадать их близкие. Они испытывают глубинный страх, и этот страх не уйдёт пока существуют нацбаты, пока существует СБУ, пока существует Украина, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Красноречивей лица нет ничего. Лица хочется показывать. Лица бойцов ДНР, лица российских солдат, лица учителей и врачей, возвращающихся на работу через считанные дни после конца боев, лица обычных людей, попавших в невообразимую ситуацию.

Перед тем, как фотографировать кого-то, я всегда спрашиваю, можно ли. С тех пор как я приехал в Донбасс, я почти всегда получаю отказ. Чаще всего нет времени и причин спрашивать, почему: не хочется давить на людей. Нет — значит нет. Но иногда люди объясняют сами. И это объяснение всегда одно и то же. И оно ужасает.

«У меня же родственники на Украине, если ВСУ или СБУ увидит фото или видео со мной, их могут забрать», — говорит мне учительница из Волновахи, женщина средних лет с тёплым и внимательным взглядом.

«У меня родственники на Украине, мало ли что с ними могут сделать, если меня увидят и их найдут», — говорит мне боец ДНР, суровый шахтёр с пудовыми кулаками, накануне бесстрашно штурмовавший позиции «Азова».

«У этих ребят родственники в Ростовской области, а где гарантия, что какой-нибудь агент СБУ до них не доберётся, если увидят и опознают», — говорит мне осипший от отдачи команд в бою русский офицер, на всякий случай даже не опуская закрывающую лицо маску-балаклаву.

Эти люди знают, что Украина — страна-террорист, где за восемь лет выпестовали целую культуру публичного раскрытия личных данных и криминального преследования неугодных и несогласных. Где стало нормой распространять на родных и близких произвольно назначаемую «ответственность» за инакомыслие.

Российские солдаты, бойцы ДНР, те, кто согласился просто работать на своём месте на освобождённых территориях, — многие из них боятся, что вместо них за их действия могут пострадать их близкие. Они испытывают глубинный страх, и этот страх не уйдёт пока существуют нацбаты, пока существует СБУ, пока существует Украина, — рассказал Третьяков.