Новосибирск, 19 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Новосибирске в 2022 году на текущий ремонт школ и детских садов предусмотрено 522,9 млн рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

На эти средства планируется сделать ремонт фасадов, пищеблоков и спортзалов.

Также, за счёт отремонтированных классов и ремонта помещений невостребованных дошкольных учреждений город получит около 2000 школьных мест.

С начала года в пяти детских садах и пяти школах муниципалитета отремонтировали аварийные кровли.