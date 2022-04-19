Москва, 19 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Новые способы ведения боевых действий будут внедрены в российские Вооружённые силы. Это позволит лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей Шойгу 19 апреля на коллегии военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

Он отметил, что на дальнейшее развитие армии и флота, обеспечение их передовой военной техникой направлена последовательная реализация плана деятельности Минобороны.

«Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — сказал Шойгу.

Он привёл в пример использование в войсках передовых телекоммуникационных технологий. Благодаря им намного сократилось время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Южный военный округ ВС России за год получит более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники, также рассказал Шойгу.

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