Ярославль, 19 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Ярославской области на ремонт дорог выделят ещё 2 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава региона Михаил Евраев на заседании Яроблдумы в ходе отчёта за 2021 год.

Правительство Ярославской области Михаил Евраев

«В этом году на ремонт и содержание дорог предусмотрено 10 миллиардов рублей. Но этого, конечно, недостаточно. Договорились с федеральным правительством о выделении ещё 2 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионе. Дополнительное финансирование этой отрасли – это решение для людей», — заявил Михаил Евраев.

Помимо этого врио губернатора отметил, что сейчас с правительством России обсуждаются вопросы реализации крупных дорожных проектов по развитию транспортного сообщения.

«В планах – строительство причалов в Брейтове, Угличе, в поселке Волга Некоузского района, в Пошехонье и Тутаеве. Кроме того, организация паромной переправы в Тутаеве. Волга и Рыбинское водохранилище – это ворота в Ярославскую область. Такие же, как автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение», — подчеркнул чиновник.

Ознакомиться с полной версией отчёта можно на портале правительства Ярославской области.