Тюмень, 19 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 210 вылеченных ковидных пациентов, и 40 госпитализированных с COVID-19. Об этом 19 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 19 апреля коронавирус выявили у 108 тюменцев. Это на 40 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 апреля коронавирус выявили у 189 449 человек, выздоровел 182 661 пациент, скончались 4283 (на трёх человек больше, чем днём ранее).