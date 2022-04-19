Москва, , 13:39 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав покупателей товаров у агрегаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатива была доработана ко второму чтению. В частности, устанавливается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров (работ, услуг), по причине отказа потребителя в приобретении иных товаров (работ, услуг).

Законопроектом вводится запрет на принуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также предусматриваются дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей. В частности, устанавливается срок, в течение которого должны быть удовлетворены требования покупателя (потребителя услуг) о возмещении убытков, причиненных ему вследствие включения в договор условий, ущемляющих права — в течение десяти дней со дня предъявления таких требований.

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