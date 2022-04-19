Пенза, , 14:54 — REGNUM В Пензенской области в 2021 году на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили субсидии 24,9 тыс. семей, что на 10,7% больше, чем в 2020 году. Об этом информирует Пензастат.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сумма начисленных и возмещенных населению субсидий за год составила 305,1 млн рублей. Доля пензенских семей, получивших поддержку для оплаты ЖКУ, составила 4,5%, против 4,1% в 2020 году.

Соцподдержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2022 года воспользовались 242,5 тыс. жителей Пензенской области. Объем выделенных средств в 2021 году составил 1 млрд 727,9 млн рублей, из них 33% — федеральные средства, 66,5% — средства областного бюджета, 0,5% — бюджетов муниципальных образований.

На одного человека среднемесячный размер социальной поддержки составил 594 рубля, в 2020 году — 525 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Госдумы России по строительству и ЖКХ подготовили меры поддержки жителей страны и бизнеса в кризисный период.

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