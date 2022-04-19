Вальядолид, Испания, 19 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Бывший глава правительства испанского автономного сообщества Кастилия и Леон и самый долгоживущий политик на этом посту Хуан Висенте Эррера встал на защиту коалиционного соглашения между «Народной партией» (Partido Popular) и «Голосом» (Vox) в регионе. Об этом он заявил в ходе церемонии инаугурации переизбранного главы правительства Кастилии и Леона Альфонсо Фернандеса Маньюэко, сообщает агентство EFE.

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По его словам, в регионе сформировалось «демократическое правительство, и важно именно это».

Эррера пожелал Маньюэко удачи, поскольку от этого будет зависеть «удача простых людей и всего народа автономного сообщества».