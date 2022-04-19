Сеул, , 13:38 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 1414 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 119 611.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 118 504 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 471 940.

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