Москва, , 13:36 — REGNUM Данные социальных сетей о служивших на крейсере «Москва» моряках-срочниках следует переадресовать Министерству обороны России. Об этом 19 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о появившихся в соцсетях сообщения от имени родственников военнослужащих-срочниках, якобы проходивших службу на крейсере «Москва», Песков рекомендовал обратиться в Минобороны.

«Все взаимодействие только по линии Минобороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны, и здесь мы не уполномочены что-то сообщать», — сказал Песков.