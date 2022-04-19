Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. По данным анализа правительства Санкт-Петербурга, продовольственная корзина петербуржца, в которую входят только социально значимые продукты питания и товары первой необходимости, за 2022 год может подорожать на 20%. Набор продуктов, которые к этой категории товаров не относятся, — может стать дороже на 24%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Об этом свидетельствую данные презентации во время выступления в Смольном главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилла Соловейчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом в качестве причин подорожания продуктов, ссылаясь на министерство сельского хозяйства, указывается рост стоимости коммунальных услуг, логистики и упаковки. Овощи в магазинах станут дороже из-за стоимости семян, удобрений и энергоресурсов.

Напомним, что, по данным Банка России, годовая инфляция в Петербурге составила в марте 17,5%. В первую очередь рост показателя произошел за счёт повышения стоимости плодоовощной продукции.