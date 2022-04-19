Тбилиси, 19 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Власти в Грузии стремятся поддерживать «высокие стандарты», гарантированные конституцией, поэтому не запрещают оппозиционные партии и их телеканалы. Об этом 19 апреля заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

Он отреагировал на призыв главы парламентской фракции от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатии Деканоидзе, которая призвала запретить медиа-платформу «Альт-Инфо» и партию «Консервативное движение» за призывы нормализовать отношения Грузии с Россией.

«Отдельные телеканалы годами ведут антигосударственную агитацию, несмотря на это, реагировать на них каким-то образом невозможно. Если бы стандарт был низким, то «Национальное движение» уже было бы запрещено, а все его ТВ-каналы – закрыты», — сказал Кобахидзе.

Напомним, в Грузию партию ЕНД открыто поддерживает телеканал Mtavari arkhi. Его журналисты критикую власти, публикуют слухи о представителях руководства страны. Также на канале популяризируют неформального лидера ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.