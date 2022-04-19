Москва, , 13:35 — REGNUM В начале недели 18 апреля нефть марки Brent отметила трехнедельные максимумы на подходе к отметке $115 за баррель, откуда частично откатилась к концу дня и закрылась в небольшом минусе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод (сс) Robzor

«Сегодня, 19 апреля, нефть продолжает осциллировать вокруг уровня $112,50, не решаясь на повторный штурм локальных максимумов.

Нефть сохраняет восходящую тенденцию с начала прошлой недели, когда покупатели вернулись в игру после пробоя психологической отметки $100.

Однако темпы роста в рамках нынешнего восхождения выглядят неровно и нерешительно в силу отсутствия новых значимых драйверов.

По сути, рынок отыгрывает факторы, присутствующие на рынке уже какое-то время, а подъем доллара дополнительно тормозит рост.

Франция, которая настаивает на полном отказе Европы от российской нефти, сообщила, что в ближайшие недели попытается убедить своих коллег по региону ввести эмбарго. Напомним, ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении Москвы, который затронет в том числе энергетический сектор.

Тем временем, Ливия сообщила об отсутствии возможности увеличения поставок газа и нефти в ЕС в силу необходимости модернизации отраслевых объектов.

Все это толкает цены в северном направлении, но не обеспечивает прежних масштабов подъема в силу менее эмоционального поведения игроков по сравнению с периодом, когда спецоперация РФ в Украине только началась.

Чтобы удержать позиции в ближайшей перспективе, Brent необходимо удержаться над 20-дневной скользящей средней, которая проходит в районе отметки $108.

Ближайшая цель быков проходит на уровне $115. Только в случае ее уверенного пробоя можно будет говорить о потенциале достижения барьера на отметке $120», — считает эксперт.

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