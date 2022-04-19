Будапешт, , 13:35 — REGNUM Власти Венгрии не будут поддерживать введение санкций против поставок российских нефти и газа. Об этом 19 апреля заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

«Мы не поддержим санкции против российской нефти и газа», — приводит его слова телеканал ТРТ.

Также Сийярто уточнил, что поставки природного газа из России в Венгрию осуществляются бесперебойно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин проведёт 19 апреля совещание по ситуации в металлургической отрасли.