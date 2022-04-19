Рязань, 19 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализированы 36 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в федеральном оперативном штабе.

Rk.gov.ru Анализы

Выздоровели за сутки ещё 14 человек, за тот же период двое пациентов скончались от осложнений.

Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 118 488 человек. Выздоровели 113 457 жителей. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 345 пациентов.