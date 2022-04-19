Москва, , 13:35 — REGNUM По итогам 2022 года внутренний валовый продукт (ВВП) России может не только не сократиться, а напротив вырасти. Об этом 19 апреля сообщил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свой прогноз эксперт обосновал ростом цен не энергоресурсы и другие товары, которые Россия активно экспортирует. На фоне роста выручки с их продажи экономика страны должна показать рост.

«Думаю, что нефть в этом году продолжит расти. И продолжит расти вместе с продовольствием, вместе с удобрениями. Я не представляю себе, как в этой ситуации, даже если Россия будет давать дисконт по нефти, как мы получим сокращение ВВП. Мне кажется это совершенно невероятно. Это какая-то альтернативная математика нужна, чтобы сосчитать отрицательный ВВП, потому что легче показать рост. Это относительно перспектив нашей экономики», — сказал Колташов.

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