Новосибирск, , 13:34 — REGNUM Институт катализа Сибирского отделения РАН (СО РАН) и компания «Концерн Титан-2» подписали контракт на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Обозначенный период — с апреля 2022 года по май 2023 года, сообщили в министерстве науки и инновационной политики региона.

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

«В настоящий контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года, — уточнил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.- В этом комплексе происходит формирование пучка электронов с нужными параметрами. Потом будет заключен следующий контракт, куда будут входить все оставшиеся работы по созданию инфраструктуры ЦКП «СКИФ» в соответствии с рабочей документацией, в том числе ввод всего объекта в эксплуатацию».

Цена контракта — 5,8 млрд рублей, срок задан распоряжением правительства России.