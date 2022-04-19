Москва, 19 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Боевой потенциал береговых войск Северного флота России в текущем году повысится в 1,5 раза, заявил 19 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Минобороны России Сергей Шойгу

По его словам, оборонное ведомство продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.

«Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в 1,5 раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надёжную защиту и суверенитет страны на северных рубежах», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Министр добавил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, также будут увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне РФ.