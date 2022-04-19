Кабул, 19 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В провинции Нимроз в Афганистане несколько мирных жителей, вышедших на акцию протеста вдоль Линии Дюранда против удара пакистанской авиации по целям в афганских провинциях Кунар и Хост, были обстреляны пакистанскими войсками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Источники добавили, что пакистанские пограничники открыли огонь по протестующим, когда они приблизились к линии границы. В результате были ранены шесть человек.

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Напомним, после пакистанских авиаударов по территории Афганистана по стране прокатилась волна демонстраций протеста.