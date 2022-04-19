Сеул, , 13:32 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу встретился 19 апреля с временным поверенным в делах посольства США в Южной Корее Кристофером Дель Корсо, с которым обсудил новую экономическую инициативу США и такие ключевые вопросы, как тарифы на сталь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

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В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что Сеул приветствует план Вашингтона по запуску Индо-Тихоокеанского экономического механизма (IPEF) в то время, когда для восстановления мировой экономики в постпандемическую эпоху необходимо расширение регионального сотрудничества.

Он отметил, что правительство страны положительно оценивает участие в данной структуре.

Ё Хан Гу также попросил представителя США проявить интерес к вопросу о возможном пересмотре тарифных правил США по статье 232.

Известно, что Южная Корея стремилась начать переговоры о пересмотре правил 2018 года, однако Вашингтон сохраняет негативную позицию в отношении данного вопроса.

Представители двух стран отметили укрепление двусторонних связей в сфере полупроводников и аккумуляторов, а также акцентировали внимание на том, что страны могут создать ещё больше возможностей для экономического сотрудничества в регионе.