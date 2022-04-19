Уфа, , 13:34 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов произошло в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Автобус Admgor.nnov.ru

По предварительным сведениям, утром 19 апреля на ул. Ахметова автобус НефАЗ (следовал по маршруту №107 «ТК Центральный – д. Суровка»), за рулем которого находился 42-летний водитель, столкнулся с попутным автобусом ПАЗ «Вектор» (следовал по маршруту №30К «Станция техобслуживания-ТЦ Башкортостан»).

Сообщается, что в салоне автобуса НефАЗа ехали порядка 70 человек, а в салоне автобуса ПАЗ находилось около 25 пассажиров, они не пострадали.

В результате ДТП 68-летний водитель ПАЗ получил травмы головы, он обратился в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.