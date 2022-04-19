Тверь, , 13:31 — REGNUM Более 136 дошкольников, школьников, студентов Тверской области приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату», сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Более 136 тысяч детей из Верхневолжья участвуют в акции «Письмо солдату» Пресс-служба правительства Тверской области

В рамках акции её участники писали письма российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. Из Тверской области их отправили более 96 тысяч школьников, свыше 40 тысяч воспитанников детских садов, почти 600 студентов. К письмам приложили рисунки, фотографии, собственные стихи. После этого письма отправятся в воинские части.

Так, воспитанники семейных центров из Вышневолоцкого и Удомельского городских округов написали письма и нарисовали рисунки для тех, кто служит на ракетном корабле «Вышний Волочек».

К акции может присоединиться каждый желающий. Письма можно направлять на электронную почту vpvr@veteransrussian. ru, либо по почте: 107 078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 8, стр. 1, оф. 218. Все письма будут опубликованы на сайте ООД «Ветераны России» в рубрике «Письмо Солдату».