Бухарест, 19 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Официальный Бухарест объявил о намерении предоставить Украине партию летального оружия из резервов минобороны Румынии. Об этом 19 апреля сообщает бухарестская газета Romania Libera.

Pixabay.com Флаг Румынии

По предварительным данным, в связи с этим румынское военное ведомство подготовило специальный указ, предусматривающий поправки к постановлению правительства «О накоплении, вывозе и обновлении резервов, предназначенных для национальной обороны».

Согласно основным положениям нового документа, Бухарест получает возможность поставлять вооружения не только государствам-членам НАТО, но и «потенциальным партнерам альянса».

«Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь», — уверены аналитики издания.

Предполагается, что в обозримом будущем Румыния передаст ВСУ «лимитированное количество» оружия – предположительно производства бывшего СССР. О каких именно объемах поставок в данном контексте может идти речь, не сообщается.