Брюссель, 19 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Усиление поставок оружия Украине означает помощь ей в защите страны. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

В пресс-службе распространили заявление Еврокомиссии, в котором говорится, что предоставление Украине большего количества оружия означает не продление войны, а помощь в защите страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз планирует ввести эмбарго на поставки нефти из России.