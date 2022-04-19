Москва, 19 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, призванный защитить банковскую тайну от недружественных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Запрещается кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств по запросу сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и Банка России российскими кредитными организациями о фактах получения таких запросов.

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, прописывается, что банк вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства (включая судебные органы) о наличии предусмотренного законодательством Российской Федерации запрета на предоставление указанных сведений.