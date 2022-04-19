Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжаются весенние противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных и пастбищ. Ветеринары обработали более 500 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

Борьбу с кровососущими паразитами в донских городах и селах ветеринары ведут с помощью препаратов «Биорекс-К 10%» и «Неостомазан». Ими обработаны 578 тыс. сельскохозяйственных животных.

В 2021 году ветеринары Ростовской области провели более 3 млн обработок сельскохозяйственных животных.